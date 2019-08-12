https://static.news.ru/photo/fdc25b48-bd0c-11e9-8e1b-fa163e074e61_660.jpg Хайнц-Кристиан Штрахе Фото: Leopold Nekula/VIENNAERPORT/Global Look Press

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе прокомментировал скандал, связанный с видеозаписью, на которой он якобы обсуждает тайные финансовые сделки.

По его словам, после обнародования ролика он побеседовал с занимавшим тогда пост канцлера Себастьяном Курцем.

Как представитель государственных ведомств, я заявил, что готов взять на себя ответственность и уйти в отставку с поста вице-канцлера, но попросил гарантировать продолжение работы правительства, и Курц согласился. Мы прекрасно работали вместе, вели проект, очень успешно действовавший в течение почти полутора лет и пользовавшийся широкой поддержкой граждан, — рассказал он.

Штрахе добавил, что в итоге канцлер не выполнил своё обещание, заявив, что «всё вдруг изменилось и что он теперь также требует отставки министра внутренних дел Херберта Кикля».

В случае если министр внутренних дел откажется уходить в отставку, это будет для него причиной распустить правительство в одностороннем порядке. Так он в конце концов и поступил, — отметил бывший вице-канцлер.

Он считает, что из публикации скандального видео кто-то намеревался извлечь «стратегическую выгоду», так как с момента съёмок до их обнародования прошло примерно два года. Ролик был представлен общественности за десять дней до выборов в Европарламент «как по заказу».

По мнению Штрахе, авторы хотели сместить успешно работающее правительство и дискредитировать лично его, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что австрийская партия свободы (АПС) хочет восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП), которая распалась из-за скандального видео с участием экс-лидера АПС и бывшего вице-канцлера.