Пушков призвал Дуду «посмотреть в зеркало» после слов о России

https://static.news.ru/photo/17922126-bf0d-11eb-a599-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Польскому президенту Анджею Дуде следует посмотреться в зеркало и увидеть там одного из настоящих сторонников агрессивной политики. Так в разговоре с журналистами сказал российский сенатор Алексей Пушков, отвечая на вопрос о словах европейского лидера про РФ. Его цитирует «Взгляд».

Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором». Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая расценила его высказывание как аморальное. Телеведущий Владимир Познер призвал Москву проигнорировать слова польского лидера.

Пушков, в свою очередь, заметил, что отношения между РФ и Польшей достигли низшей точки. Дальше — либо разрыв, либо понижение уровня дипломатических отношений. Также он призвал включить Польшу в список недружественных России государств. По его словам, Варшава активно выступала за изоляцию Москвы.

Польскому президенту надо посмотреть в зеркало — на свою собственную историю и на свою политику в современном мире. Возможно, он там увидит одного из сторонников агрессивной политики и определение, данное им России, можно будет вернуть ему самому, — подчеркнул Пушков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Польши Анджея Дуды о России. В качестве ответа она привела на своей странице в Facebook пример «нормальности» по-польски.

Захарова напомнила, что во время войны в Ираке эта страна была поделена на четыре военных зоны, в одной из которых располагался польский контингент.