Пушков посоветовал полякам и украинцам «сушить вёсла»

https://static.news.ru/photo/8ecc8c04-c543-11eb-bee6-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Польша и Украина проиграли борьбу, которая развернулась на фоне строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Теперь в Киеве и Варшаве могут сушить вёсла. Об этом на своей официальной странице в Twitter написал российский сенатор Алексей Пушков.

Так политик отреагировал на заявление президента страны Владимира Путина, сделанное главой государства на Петербургском международном экономическом форуме. В ходе своего выступления национальный лидер заметил, что прокладка труб первой нитки газопровода завершена. По его словам, поставки газа по ней могут начаться примерно через десять дней. Он подчеркнул, что «Газпром» готов поставлять газ, дальше всё будет зависеть от немецкого регулятора.

Проект уже не остановить. В Киеве и Варшаве могут сушить вёсла. Хотя игра еще не окончена, но схватка вокруг сооружения потока, судя по всему, ими проиграна, — написал Пушков.

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Как стало известно ранее, Путин подчеркнул, что Россия рассчитывает завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в течение полутора-двух месяцев, тогда будет построена его вторая нитка.

Трубопровод пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.