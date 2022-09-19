Пушилин сообщил о срыве атаки ВСУ в Кременной Пушилин: ВСУ пытались прорваться в Кременную, но атака была отражена

Фото: dan-news.info

Денис Пушилин

Союзные силы отразили атаку ВСУ на Кременную, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, противник пытался зайти в город, но попытка была оперативно пресечена. Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения в ДНР стабильная, на ряде направлений есть продвижение вперед.

Я говорю про последнюю ночь, вечер, в Кременную пытался прорваться противник, союзные силы данного не допустили, — сказал Пушилин.

Он добавил, что ситуация в Красном Лимане остается на сегодняшний день самой напряженной, но контролируется союзными силами.

Ранее воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ряд ракетно-бомбовых ударов по позициям украинских войск в районе Авдеевки в ДНР. Сообщается, что на данном направлении продолжаются позиционные бои — атаки ВСУ успешно отражают бойцы 9-го полка Народной милиции республики.

Тем временем, российские десантники предотвратили очередную попытку контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Отмечается, что огнем из 122-мм самоходных установок 2С1 «Гвоздика» бойцы ВДВ ликвидировали подразделение украинской пехоты, бронированную технику, а также артиллерийские и минометные батареи.