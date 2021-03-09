Пушилин: силовое решение в Донбассе станет самоубийством для Зеленского

https://static.news.ru/photo/2be78c4a-80e9-11eb-9c32-96000091f725_660.jpg Фото: Koshmal Victor/Global Look Press

Попытка решить конфликт в Донбассе силовым путём станет самоубийством для украинских властей и для президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, с момента возникновения противостояния в Донбассе Украина ведёт себя провокационно. Это происходит «как на переговорной площадке, так и на линии соприкосновения».

Пушилин подчеркнул, что украинские власти при решении вопросов по Донбассу действуют не самостоятельно, в любой момент их «могут подтолкнуть». При этом донбасский конфликт пересекается с внутренними украинскими проблемами.

Тем не менее глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24» оценил возможность решения конфликта в Донбассе силовым путём как маловероятную. Он считает, что для Киева и для Зеленского «это просто самоубийство».

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях. Фрагмент эмоционального выступления российского лидера на виртуальной встрече показали в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства пояснил, что у него перед глазами стоят люди, получившие в Донбассе травмы и увечья. При этом он напомнил руководителям СМИ, что «на наших с вами плечах» лежит огромная ответственность за страну. Путин подчеркнул, что «мы должны подумать о последствиях» любого шага прежде, чем принимать решение.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.