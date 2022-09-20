Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав Российской Федерации в случае положительного решения по итогам референдума. По словам главы республики, многострадальный народ Донбасса заслужил это.

Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной, — написал Пушилин.