Пушилин и Пасечник отправились в Москву Пушилин и Пасечник отправились в Москву для оформления вхождения ЛНР и ДНР в состав России

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Леонид Пасечник

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву. Политики предоставят необходимые документы для юридического завершения вхождения регионов в состав России после референдумов, сообщает ТАСС.

Документ на руках, итоговый протокол голосования на референдуме о вхождении в состав России на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас, — сказал Пушилин.

В Telegram-канале правительства ЛНР подтвердили, что Пасечник отправился в столицу России.

Ранее сообщалось, что жители ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. В ДНР за присоединение к РФ высказались 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. По ее словам, после принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.