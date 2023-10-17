Пушилин объяснил, как ближневосточный конфликт отразится на СВО Пушилин: поставки оружия Украине не прекратятся из-за ближневосточного конфликта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Поставки западного вооружения на Украину из-за ближневосточного конфликта не прекратятся одномоментно, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». При этом он не исключил, что акценты будут смещены. Однако Пушилин обратил внимание на то, что Киев уже уходит на второй план в информационной повестке.

Не нужно здесь испытывать иллюзий, что Запад одномоментно перекроет все поставки для украинского режима, но тем не менее здесь не исключено, что акценты будут все же смещаться, — заявил глава региона.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что теряет поддержку западных стран. При этом, по его словам, он демонстрирует наигранную уверенность. Украинский лидер также осознает, что НАТО в беде. Альянс не создавался для ведения наступательной войны против кого-либо, добавил полковник.

Бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман ранее заявил телеканалу Fox News, что Украине требуется гораздо больший объем помощи, нежели Израилю, поэтому США не следует чрезмерно тратиться на еврейское государство. Он напомнил, что ранее Вашингтон уже выделял средства Израилю и сейчас ему достаточно будет одного-трех миллиардов долларов.