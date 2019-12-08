https://static.news.ru/photo/c775d46c-19e5-11ea-ad70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Сидоренко/vk.com

Акция «Стража на Банковой» началась у офиса президента Украины Владимира Зеленского, находящегося на улице Банковая. Участниками мероприятия стали несколько сотен человек.

Протестующие установили палатки и собираются предъявить главе государства требования по действиям на предстоящем саммите «нормандской четвёрки» в Париже, передаёт Пятый канал.

За несколько часов до начала митинга организаторы установили сцену, однако представители правоохранительных органов разобрали её. Также полицейские задержали водителя машины, на которой привозились палатки.

Акция будет проходить долго, пока не будет чёткой информации, о чём договорились участники «нормандской четвёрки» в Париже, — сказал один из организаторов мероприятия Мирослав Гай.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель призвала не ждать многого от саммита «четвёрки». По её словам, «10 декабря война в Донбассе не закончится», а завышенные ожидания «могут принести послевкусие разочарования».