Прокуратура в Норвегии обжаловала освобождение сына экс-главы РЖД Прокуратура в Норвегии обжаловала освобождение из-под стражи сына экс-главы РЖД Якунина

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Андрей Якунин

Сын экс-главы РЖД, бизнесмен Андрей Якунин, задержанный в Норвегии за незаконную съемку с беспилотника на Шпицбергене, остается под стражей, сообщает РИА Новости. Ранее окружной суд постановил освободить россиянина, однако прокуратура обжаловала это решение суда.

Вчера окружной суд постановил освободить господина Якунина. Однако это решение было обжаловано прокуратурой. Господин Якунин будет находиться под стражей до решения апелляционного суда, — сообщили в пресс-службе Якунина.

Ранее стало известно, что полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген. Выводы о степени его виновности пообещали сделать после проверки конфискованных у него записей с беспилотников. Позже СМИ сообщили, что задержанный — Андрей Якунин, соучредитель компании и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. При этом 20 октября другой суд в Норвегии освободил четырех россиян, до этого также задержанных за съемку с дрона в северной провинции Нурланн.

Ранее суд в провинции Нурланн постановил отправить троих мужчин и одну женщину из России под арест. Россияне были задержаны 11 октября из-за фотографирования объекта, снимать который запрещено. При задержанных было найдено большое количество фотооборудования и «относительно обширный фотоматериал». По данным расследования, россияне проехали в Норвегию через Финляндию и в ходе допроса сообщили, что являются туристами.