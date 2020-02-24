https://static.news.ru/photo/e93eded6-5734-11ea-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Zucchi/dpa/Global Look Press

Правоохранительные органы Германии рассматривают все причины наезда автомобиля на участников городского праздника в германском Фолькмарзене. Местная прокуратура уже открыла дело в связи с инцидентом.

Расследованием занимается ведомство города Франкфурт-на-Майне, рассказал его представитель Александер Бадле, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, во время карнавала в городе Фолькмарзен в толпу зрителей въехал автомобиль. Пострадали более 30 человек.

Представитель местной полиции заявил, что водитель умышленно направил машину на людей. Вместе с тем правоохранительные органы не склонны рассматривать произошедшее как теракт.

Мотивы, побудившие мужчину въехать в толпу, пока неизвестны.