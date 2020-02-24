Правоохранительные органы Германии рассматривают все причины наезда автомобиля на участников городского праздника в германском Фолькмарзене. Местная прокуратура уже открыла дело в связи с инцидентом.
Расследованием занимается ведомство города Франкфурт-на-Майне, рассказал его представитель Александер Бадле,
Как писал NEWS.ru, во время карнавала в городе Фолькмарзен в толпу зрителей въехал автомобиль. Пострадали более 30 человек.
Представитель местной полиции заявил, что водитель умышленно направил машину на людей. Вместе с тем правоохранительные органы не склонны рассматривать произошедшее как теракт.
Мотивы, побудившие мужчину въехать в толпу, пока неизвестны.
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