«Прогнулись под США»: Европа раскололась в вопросе отношений с Россией

https://static.news.ru/photo/4d5c58dc-5f2c-11e9-a135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/imago-images.de/Global Look Press

Лидеры Евросоюза скоро соберутся для обсуждения дальнейшей стратегии Брюсселя по отношению к России. Уже на следующей неделе станет ясно, хочет ли Европа и дальше конфронтации с Москвой или готова корректировать, а возможно и отменить, те принципы, которые приняла пять лет назад с оглядкой на Украину и крымский вопрос. Переговоры пройдут 25–26 марта.

В феврале лидеры ЕС согласились с тем, что свою актуальность сохраняет реализация пяти руководящих принципов, подчеркнули в Еврокомиссии при беседе с газетой «Известия». Несмотря на это, единого мнения по отношениям с Россией в Европе нет. За нынешний подход выступает Германия, страны Балтии и значительная часть Восточной Европы. При этом Кипр, например, требует проанализировать, насколько эффективны действующие санкции против.

Если раньше эти шорохи что-то означали, то на сегодняшний момент они являются индикаторами глобального тупика в Евросоюзе, — прокомментировала предстоящие переговоры официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Италии и Франции также не все политики согласны с пятью принципами, на основании которых строятся отношения с Россией сегодня. Некоторые даже призывают европейских коллег отказаться от них полностью.

ЕС также надо остановить политику расширения, поняв, что слишком быстрая интеграция новых стран, к тому же сопряжённых с НАТО, превратила его в вассала США, — сказал «Известиям» член комитета ЕП по международным делам, французский политик Тьерри Мариани.

Он также считает, что Евросоюз должен научиться уважать интересы России и отринуть подход, который «тратит деньги налогоплательщиков на любое лицо или группу людей, враждебных Владимиру Путину, под предлогом помощи гражданскому обществу».

Для того чтобы восстановить нормальные отношения с Россией, Европа не должна возводить преграды. Наоборот, политикам стоит наводить мосты, чтобы устроить перезагрузку, заявил ранее президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль. Он назвал главную ошибку ЕС в отношениях с Россией, писал NEWS.ru.