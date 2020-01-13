https://static.news.ru/photo/93037bde-35fc-11ea-a095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Upi/Global Look Press

Британские принцы Гарри и Уильям отреагировали на появившиеся в СМИ сообщения о том, что герцог Сассекский чувствует себя «вытолкнутым» из королевской семьи стараниями старшего брата.

Сыновья принца Чарльза перед встречей с королевой Елизаветой II в Сандрингемском дворце выпустили совместное заявление.

Для братьев, которые так глубоко заботятся о проблемах, связанных с психическим здоровьем, использование языка подстрекательства таким образом оскорбительно и потенциально вредно, — приводит The Sun слова внуков британского монарха.

“For brothers who care so deeply about the issues surrounding mental health, the use of inflammatory language in this way is offensive and potentially harmful.” — Richard Palmer (@RoyalReporter) January 13, 2020

Опубликованную в прессе информацию о буллинге принцы назвали «лживой».

Как уже писал NEWS.ru, королева намерена встретиться со своим внуком Гарри, чтобы обсудить принятое им решение отказаться от части полномочий и стать финансово независимым. На семейный совет также приглашены принц Чарльз и принц Уильям. Кроме того, в формате видеоконференции участие примет супруга герцога Сассекского Меган Маркл.