Фото: Upi/Global Look Press

Британские принцы Гарри и Уильям отреагировали на появившиеся в СМИ сообщения о том, что герцог Сассекский чувствует себя «вытолкнутым» из королевской семьи стараниями старшего брата.

Сыновья принца Чарльза перед встречей с королевой Елизаветой II в Сандрингемском дворце выпустили совместное заявление.

Для братьев, которые так глубоко заботятся о проблемах, связанных с психическим здоровьем, использование языка подстрекательства таким образом оскорбительно и потенциально вредно, — приводит The Sun слова внуков британского монарха.

Опубликованную в прессе информацию о буллинге принцы назвали «лживой».

Как уже писал NEWS.ru, королева намерена встретиться со своим внуком Гарри, чтобы обсудить принятое им решение отказаться от части полномочий и стать финансово независимым. На семейный совет также приглашены принц Чарльз и принц Уильям. Кроме того, в формате видеоконференции участие примет супруга герцога Сассекского Меган Маркл.

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