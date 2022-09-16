«Принципы ЕС умерли»: сенатор о национализации ФРГ активов «Роснефти» Сенатор Долгов: национализируя активы «Роснефти», ЕС нарушает принципы западного права

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проводя национализацию дочерних компаний «Роснефти», Евросоюз занимается бандитизмом и нарушает принципы международного права в отношении России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сенатор Константин Долгов. По его словам, эти действия ФРГ добивают и без того натянутые отношения с европейскими странами. Эксперт убежден, что передача российских компаний Германии не вписывается в рамки западных законов, из чего он делает вывод, что принципы Евросоюза мертвы.

Ещё раз подчеркну, что это абсолютно противозаконные действия, противоречащие всем устоям и основам западной экономики, западного сообщества. От принципов, на которых основан Евросоюз, больше ничего не осталось, он их растоптал. Евросоюз умер как некая ценностная общность, основанная на определенных принципах и ценностях, — заявил сенатор.

Долгов подчеркнул, что Россия никогда не занималась бандитизмом, национализируя иностранные компании. Также он отметил, что отношения страны с Германией находятся в глубоком кризисе из-за того, что Берлин снабжает оружием украинскую армию.

Правительство Германии ранее передало дочерние предприятия «Роснефти» национальному регулятору в сфере энергетики. Таким образом, агентство получило доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. Rosneft Deutschland объединяет в общей сложности около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших компаний в этой отрасли.

Передачу объяснили тем, что «критически важные» предприятия, работающие в сфере услуг, информационных технологий, поставщики, страховые компании, банки и бывшие клиенты больше не хотели сотрудничать ни с нефтеперерабатывающими заводами с участием «Роснефти», ни с самими немецкими дочерними компаниями «Роснефти».