Пригожин: наступление ВСУ фактически началось

Фото: Министерство обороны Украины

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что ВСУ фактически перешли к контрнаступлению. По словам бизнесмена, активная фаза может начаться в ближайшие дни.

Наступление украинской армии уже началось, — сказал Пригожин.

Ранее замглавы подконтрольного Киеву Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что действия ВСУ на Южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления. По его словам, никакой конкретно объявленной даты начала атаки уже не будет.

Военный эксперт Александр Перенджиев отметил, что Соболевский не уполномочен говорить о начале контрнаступления ВСУ, его выступление похоже на зондирование реакции Запада и России.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы страны выходят на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению. Он подчеркнул, что решение о том, «как, где и когда», остается за Генеральным штабом и главнокомандующим войсками Валерием Залужным.