Депутаты Приднестровья обратятся к России за помощью Депутаты в Приднестровье обратятся за помощью к России из-за давления Молдавии

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Съезд депутатов Приднестровской Молдавской Республики хочет обратиться за помощью к России, говорится в проекте резолюции. В документе отмечается, что причиной этому стала усиливающаяся экономическая блокада со стороны Молдавии. Парламентарии особо подчеркнули, что на территории Приднестровья проживают более 220 тысяч граждан РФ, передает ТАСС.

Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России, — сказано в проекте резолюции.

Депутаты региона отметили уникальный положительный опыт российских миротворцев на Днестре и статус гаранта в переговорном процессе. В документе также содержатся обращения в адрес генсека ООН, Европейского парламента и других организаций. В них парламентарии ПМР просят не допустить эскалации в отношениях между Тирасполем и Кишиневом.

Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов ранее заявил, что Молдавия пытается «задушить» Приднестровье, чтобы потом заставить его отказаться от государственности. По его словам, в Тирасполе делают все, чтобы не допустить этого, используя дипломатические, политические и медийные средства.