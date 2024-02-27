Депутат Приднестровья заявил о желании Кишинева «задушить» Тирасполь Депутат ПМР Сафонов: Кишинев добивается отказа Тирасполя от государственности

Фото: vspmr.org

Андрей Сафонов

Молдавия пытается «задушить» Приднестровье, чтобы потом заставить его отказаться от государственности, заявил NEWS.ru депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. По его словам, Тирасполь делает все, чтобы этого не допустить.

Руководство Молдовы, получив своеобразную монополию на власть, теперь сознательно пытается задушить Приднестровье, чтобы потом продиктовать нам политический ультиматум — отказаться от государственности, отказаться от самостоятельности и полностью пойти под унитарный Кишинев с дальнейшим присоединением, скорее всего, к Румынии. Разумеется, нам не по пути, — сказал Сафонов.

Он заявил, что Тирасполь использует «все дипломатические, медийные, политические средства, чтобы этого не произошло». На съезде депутатов всех уровней, который пройдет в Приднестровье 28 февраля, необходимо продумать меры, которые заставят Кишинев отказаться от своих намерений, считает Сафонов.

То, что в Молдавии задумали и начали реализовывать, это отнюдь не конец. У них целая система, и в дальнейшем надо ждать новых ударов, чтобы их минимизировать или вообще свести на нет, — подчеркнул парламентарий.

Съезд депутатов Приднестровья всех уровней обусловлен не желанием непризнанной республики войти в состав России, а беспокойством из-за формирования диверсионных групп на территории соседней Молдавии, рассказал ранее политолог Сергей Марков. По его словам, Тирасполь хочет привлечь внимание мирового сообщества к тому, что ПМР пытаются превратить в очередную зону конфликта.