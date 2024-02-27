Марков назвал причину созыва съезда депутатов всех уровней в Приднестровье Политолог Марков: Молдавия готовит диверсионные отряды против Приднестровья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Марков

Предстоящий съезд народных депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики обусловлен не желанием республики войти в состав России, а беспокойством из-за формирования диверсионных групп на территории соседней Молдавии, рассказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, Тирасполь хочет привлечь внимание мирового сообщества к тому, что ПМР пытаются превратить в очередную зону конфликта.

Вопрос о присоединении Приднестровья к России не будет поднят на предстоящем съезде депутатов, об этом уже заявлено. Там будет поставлен вопрос о том, что в Молдавии готовят диверсионные отряды, которые включают в себя румынских, украинских, молдавских военных, чтобы совершать диверсии против Приднестровья. Цель заседания — сделать известным для всего мира то, что Приднестровье собираются превратить в еще одну горячую точку, — заявил Марков.

Политолог пояснил, что Тирасполь тесно взаимодействует с Москвой в этом вопросе, не пытаясь действовать самостоятельно. Он добавил, что уменьшить вероятность начала конфликта — в интересах России.

Москва предупреждает европейские страны о том, что война может прийти в их города. Неизвестно, насколько интенсивно военно-техническое сотрудничество России и Приднестровья. Однако в случае эскалации конфликта Москва может нанести ракетные удары, не ограничившись дипломатической поддержкой, — предположил Марков.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что страна обратилась к ОБСЕ из-за подготовки диверсантов в Молдавии. Он подчеркнул, что никаких адекватных реакций на это обращение ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало. Красносельский также отметил, что такие инциденты могут иметь далеко идущие последствия.