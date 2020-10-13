«Презумпция виновности»: в Европарламенте осудили санкции против РФ

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Евросоюз «играет с огнём», вводя против России необоснованные санкции, считает депутат Европарламента от фракции «Идентичность и демократия» Тьерри Мариани.

Он напомнил, что на данный момент не существует никаких убедительных доказательств вины российских властей в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передаёт РИА Новости.

Нет каких-либо доказательств вины российских властей, ЕС принимает санкции, и создается новое понятие в международном праве: презумпция виновности. Это противоречит международному праву. Мы видим, что это чисто политическое решение, — заявил Мариани.

Он акцентировал внимание на том, что рано или поздно любое государство не сможет продолжать оставлять необоснованные санкции без ответа. В такой ситуации он находит прекращение диалога логичным результатом, так как в международных отношениях опасно «подставлять другую щёку, если тебя по одной уже ударили».

Наступает момент, когда государство, сталкивающееся с необоснованными санкциями, уже не может оставлять это без ответа и как ни в чём не бывало продолжать вести диалог. Поэтому я считаю, что Европа играет с огнём, — подчеркнул парламентарий.

12 октября страны — члены Евросоюза достигли политического соглашения о введении санкций в отношении лиц, ответственных за предполагаемое отравление Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Как писал NEWS.ru ранее, ЕС намерен укреплять взаимодействие с Москвой и поддерживать открытые каналы связи. Об этом говорится в документе, который был распространён европейской внешнеполитической службой по итогам телефонного разговора главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.