Президент Швейцарии назвал абсурдом санкции против науки Президент Швейцарии Кассис назвал абсурдом санкции против науки

Фото: ESA/via Globallookpress.com

Введение ограничительных мер против научных иследования является абсурдом. Такое мнение высказал президент Швейцарии Иньяцио Кассис. По его словам, остановить науку невозможно, в прошлом этого не смогла сделать ни одна война. Слова политика приводит РИА Новости.

Ни одна война в прошлом не смогла остановить человеческий интеллект и исследования будущего. Я считаю, что этот вопрос даже не возникает, — сказал швейцарский президент.

Он подчеркнул, что ученых из разных стран мира говорят на одном языке. основанном на научном методе и связь между исследователями представляет собой фундаментальную черту, объединяющую страны, в том числе те, что находятся в состоянии войны друг с другом. Такой же подход необходимо сохранить и в будущем, отметил Кассис.

В середине сентября США ввели ограничения в отношении технологических компаний из России, включая те, что ведут разработки в области космоса и квантовых вычислений.

Ранее, в конце февраля, Масачусетский технологический университет (MIT) прервал сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологии (Сколтех). При этом президент MIT Лео Рафаэль Райф заявил, что он гордится теми исследованиями, которые были совместно проведены двумя институтами за последнее десятилетие.