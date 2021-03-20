Президент Молдавии ведёт переговоры о поставках вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/a92d8712-89b4-11eb-bf99-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Молдавии Майя Санду ведёт переговоры с посольством РФ в Кишинёве о поставках в страну вакцины российского производства «Спутник V». Об этом она рассказала в ходе онлайн-дискуссии с представителями молдавской диаспоры в ФРГ.

Мы считаем, что возможность выбора из нескольких типов вакцин — это хорошо. Обсуждается вопрос о поставках вакцины в апреле. Обсуждение ведётся со всеми партнёрами, включая посольство РФ. С нашей стороны нет никаких препятствий, — заявила Санду в ходе дискуссии, трансляция которой велась на страницах президента в соцсетях.

Она подчеркнула важность того, чтобы начать вакцинацию как можно раньше. По словам Санду, страна получила помощь через платформу COVAX и пожертвования из соседней Румынии.

Как сообщал NEWS.ru, в римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани пройдут испытания вакцины российского производства «Спутник V» против штаммов COVID-19.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от EMA как можно быстрее зарегистрировать в Евросоюзе «Спутник V», если препарат отвечает требованиям безопасности. Чем больше вакцин, тем лучше — такого мнения придерживается политик.