Президент Литвы собрался агитировать за военный полигон в стране Президент Науседа будет уговаривать литовцев на строительство военного полигона

Президент Литвы Гитанас Науседа собирается уговаривать жителей городка Капчяместис Лаздияйского района согласиться на строительство военного полигона. По его словам, которые передает ТАСС, региону будет предоставлен «пакет» экономических мер с учетом потребностей населения.

Мы настроены на конструктивную, честную дискуссию с уважением к мнению людей, чтобы убедить их в необходимости [строительства] полигона и опровергнуть распространяемую ложную информацию. <…> Представим пакет мер, которые помогут региону обрести большую экономическую жизнеспособность, — заявил он.

Литовский премьер Инга Ругинене заявила, что разделяет аналогичную позицию. Она отметила свою готовность отправиться в Капчяместис, провести встречу с жителями и повторить визит столько раз, сколько понадобится. Глава правительства поручила министрам собрать и систематизировать запросы и нужды населения.

Ранее сообщалось, что власти Литвы подтвердили строительство полигона в районе Сувалкского коридора, соседствующего с Польшей, Калининградской областью и Белоруссией, он обойдется бюджету в €100 млн (9 млрд рублей). Новый военный объект займет площадь около 15 тыс. гектаров в Лаздийском районе, закрыв «брешь» в инфраструктуре южной части страны, сообщили в министерстве обороны страны.