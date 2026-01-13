Президент Литвы собрался агитировать за военный полигон в стране

Президент Литвы Гитанас Науседа собирается уговаривать жителей городка Капчяместис Лаздияйского района согласиться на строительство военного полигона. По его словам, которые передает ТАСС, региону будет предоставлен «пакет» экономических мер с учетом потребностей населения.
Мы настроены на конструктивную, честную дискуссию с уважением к мнению людей, чтобы убедить их в необходимости [строительства] полигона и опровергнуть распространяемую ложную информацию. <…> Представим пакет мер, которые помогут региону обрести большую экономическую жизнеспособность, — заявил он.
Литовский премьер Инга Ругинене заявила, что разделяет аналогичную позицию. Она отметила свою готовность отправиться в Капчяместис, провести встречу с жителями и повторить визит столько раз, сколько понадобится. Глава правительства поручила министрам собрать и систематизировать запросы и нужды населения.
Ранее сообщалось, что власти Литвы подтвердили строительство полигона в районе Сувалкского коридора, соседствующего с Польшей, Калининградской областью и Белоруссией, он обойдется бюджету в €100 млн (9 млрд рублей). Новый военный объект займет площадь около 15 тыс. гектаров в Лаздийском районе, закрыв «брешь» в инфраструктуре южной части страны, сообщили в министерстве обороны страны.