Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 11:36

Президент Литвы собрался агитировать за военный полигон в стране

Президент Науседа будет уговаривать литовцев на строительство военного полигона

Гитанас Науседа Гитанас Науседа Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Литвы Гитанас Науседа собирается уговаривать жителей городка Капчяместис Лаздияйского района согласиться на строительство военного полигона. По его словам, которые передает ТАСС, региону будет предоставлен «пакет» экономических мер с учетом потребностей населения.

Мы настроены на конструктивную, честную дискуссию с уважением к мнению людей, чтобы убедить их в необходимости [строительства] полигона и опровергнуть распространяемую ложную информацию. <…> Представим пакет мер, которые помогут региону обрести большую экономическую жизнеспособность, — заявил он.

Литовский премьер Инга Ругинене заявила, что разделяет аналогичную позицию. Она отметила свою готовность отправиться в Капчяместис, провести встречу с жителями и повторить визит столько раз, сколько понадобится. Глава правительства поручила министрам собрать и систематизировать запросы и нужды населения.

Ранее сообщалось, что власти Литвы подтвердили строительство полигона в районе Сувалкского коридора, соседствующего с Польшей, Калининградской областью и Белоруссией, он обойдется бюджету в €100 млн (9 млрд рублей). Новый военный объект займет площадь около 15 тыс. гектаров в Лаздийском районе, закрыв «брешь» в инфраструктуре южной части страны, сообщили в министерстве обороны страны.

Литва
Гитанас Науседа
полигоны
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трасса в Сибири встала из-за массового ДТП
Раскрыто, что рассмешило ди Каприо на вручении «Золотого глобуса»
Документы раскрыли тайну пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса
Мужчина с ножом наводил ужас на людей в подмосковном ТЦ
В СК раскрыли, кто может быть виноват в крушении Су-30 в российском регионе
Кинолог объяснил, к чему может привести неправильное хранение корма
«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби
Совфед взял на контроль расследование гибели младенцев в Новокузнецке
Момент задержания и допрос подростка за связь с ГУР Украины попал на видео
Подросток попал в реанимацию после замены лампочки в люстре
Ушел из жизни актер из «Зачарованных»
Почему не работает WhatsApp 13 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Покровск, Удачное: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 января
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 января 2026 года
Суд Новосибирска закрыл дело врача больницы, где умерла двухлетняя девочка
Президент Литвы собрался агитировать за военный полигон в стране
Раскрыта личность мужа загадочно пропавшей 1 января россиянки
«Выглядит странно»: политолог о пошлинах США против партнеров Ирана
Страшный недуг поразил маленького ребенка после ветрянки
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.