Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Norbert Scanella/imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память жертв терактов в Париже, которые произошли в январе 2015 года.

Запись об этом глава государства разместил на своей странице в Twitter.

Мы никогда этого не забудем, — написал президент Франции.

7 января террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo. Накануне издание опубликовало карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Франции официально объявили 11 марта национальным Днём памяти жертв терроризма. В 2020 году пройдут первые официальные церемонии.

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