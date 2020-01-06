https://static.news.ru/photo/af4e50b8-c12e-11e9-b2d4-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Norbert Scanella/imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память жертв терактов в Париже, которые произошли в январе 2015 года.

Запись об этом глава государства разместил на своей странице в Twitter.

Мы никогда этого не забудем, — написал президент Франции.

Il y a cinq ans, l’horreur terroriste et le crime antisémite frappaient la République. Pensées pour toutes les victimes de Charlie Hebdo, de l’Hypercacher et pour les policiers lâchement assassinés. Solidarité avec leurs familles et leurs proches. Nous n’oublierons jamais. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 7, 2020

7 января террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo. Накануне издание опубликовало карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Франции официально объявили 11 марта национальным Днём памяти жертв терроризма. В 2020 году пройдут первые официальные церемонии.