Запись об этом глава государства разместил на своей странице в Twitter.

Il y a cinq ans, l’horreur terroriste et le crime antisémite frappaient la République. Pensées pour toutes les victimes de Charlie Hebdo, de l’Hypercacher et pour les policiers lâchement assassinés. Solidarité avec leurs familles et leurs proches. Nous n’oublierons jamais.