https://static.news.ru/photo/63af5fc0-3547-11ea-aa82-fa163e074e61_660.jpg Милош Земан Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Чешский лидер Милош Земан потребовал оставить на своём месте памятник Коневу. По мнению президента, власовцы и вовсе не залужили никакого монумента в городе. Так он прокомментировал инициативу властей пражского микрорайона Ржепорыйе.

Я считаю, что памятник маршалу Коневу не должен переноситься с места на место, и что в Чехии не нужен памятник власовцам. Недавно двое журналистов обратили мое внимание на то, что РОА генерала Власова участвовала в Холокосте, в частности, в транспортировке в прибалтийских странах евреев в концлагерь Освенцим, — приводит слова Земана РИА Новости.

Он подчеркнул, что освобождение Праги не отменяет тех преступлений, которые власовцы совершили ранее. Также президент сообщил о своём намерении посетить Россию на празднование 75-летия окончания войны.

Как писал NEWS.ru ранее, российская сторона предупредила Чехию о последствиях установки памятника власовцам. Возведение такого монумента было бы нарушением Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности.