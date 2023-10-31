Жители Вены раскритиковали власти города за новый «Фонтан-Квазимодо» Президент Австрии открыл в Вене «уродливый фонтан» за €1,8 млн

Фото: Социальные сети

Жители Вены остались недовольны новым фонтаном, открытым президентом страны Александером Ван дел Белленом в честь 150-летия городского источника родниковой воды, сообщает местное издание eXXpress.at. По словам горожан и журналистов, скульптуры у фонтана, построенного за €1,8 млн, получились уродливыми, что противоречит их стоимости. В социальных сетях арт-объект получил название «Фонтан-Квазимодо».

Арт-объект состоит из 33 антропоморфных фигур, сидящих в кругу и смотрящих на прохожих. При этом внешне все фигуры отличаются. Горожане сравнивают их с роботами, булыжниками и маскотом компании по производству шин Michelin. По мнению европейцев, «Фонтан-Квазимодо» стал символом деградации искусства. Они подозревают, что деньги, выделенные на строительство объекта, могли быть украдены.

Это самая уродливая вещь из всех, что я видел, — комментирует работу пользователь соцсети.

Отмечается, что авторами скульптуры являются художники из компании Favoriten, чьи работы неоднократно подвергались критике в социальных сетях. Одна из созданных ими скульптур, установленная в Зальцбурге, впоследствии была демонтирована по просьбам горожан.

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