Президент Австрии назвал минский инцидент актом государственного пиратства

https://static.news.ru/photo/e5a83828-be10-11eb-8785-96000091f725_660.jpg Александр Ван дер Беллен Фото: Alexander van der Bellen/facebook.com

Инцидент с самолётом Ryanair в Минске является актом государственного пиратства. Об этом сообщил президент Австрии Александр Ван дер Беллен, пишет ТАСС.

Он считает, что произошедшая с лайнером ситуация является неприемлемой.

Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолёта Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги, — заявил Ван дер Беллен.

Он подчеркнул, что Минск отказался от посредничества Австрии в налаживании диалога между властями и народом.

23 мая самолёт Ryanair, совершавший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту был экс-главред Telegram-канала NEXTA Протасевич. После проверки документов он был задержан. Вместе с ним задержали россиянку Софию Сапегу.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что правительство подготовило ряд мер в ответ на санкционную политику Запада, включая эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита.