https://static.news.ru/photo/947f784a-50b0-11ea-9988-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Mueller/imagebroker.com/Global Look Press

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш выразил недовольство англоязычным названием республики в ООН — Czechia. Премьер опасается, что его страну будут путать с Чечнёй.

Название Czechia в качестве второго официального было утверждено Прагой в 2016 году. Его одобрили президент Милош Земан, парламент и правительство.

Бабиш полагает, что официально государство везде должно именоваться Чешской Республикой (Czech Republic).

Я не знаю, кому пришла такая глупая идея. Сумасшедшая, — приводит The Wall Street Journal его высказывание относительно второго названия.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Праги хотят переименовать городскую площадь в районе, где находится посольство РФ. Её предлагается назвать в честь Бориса Немцова. Голосование по данному вопросу должно состояться 24 февраля.