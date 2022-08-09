Премьер Польши отказался встречаться с Джонсоном Офис польского премьера отказал во встрече Моравецкого с Борисом Джонсоном

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Борис Джонсон

Офис польского премьер-министра отказал исполняющему обязанности премьер-министра Великобритании Борису Джонсону во встрече с коллегой Матеушем Моравецким. Это произошло буквально в последний момент, ещё на прошлой неделе чиновники были уверены в запланированной встрече Моравецкого и Джонсона, пишет Bloomberg.

Однако офис польского премьера сообщил британскому, что у Моравецкого больше нет времени на встречи с Джонсоном. Борис Джонсон собирался совершить прощальное турне в Польшу в рамках серии прощальных визитов и звонков мировым лидерам. Польский вояж была заранее спланирован, а пресса проинформирована о его разработке.

Пресс-секретарь Джонсона Макс Блейн сообщил, что изначально визит в Польшу планировался на минувшей неделе, но вместо этого Джонсон поехал на похороны ирландского политика Дэвида Тримбла. Дополнительных дат с польскими властями согласовано не было.

В понедельник, 8 августа, офис Моравецкого известил Джонсона, что премьер вряд ли сможет найти время для встречу с британским премьером до того, как Джонсон покинет свой пост.

Ранее издание Politico заявило, что Украина лишилась «своего лучшего друга» в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В Киеве были обескуражены, когда он заявил об уходе в отставку.