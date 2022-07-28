Politico заявило о потере Украиной «лучшего друга» Politico: Украина лишилась «лучшего друга» в лице британского премьера Джонсона

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Украина лишилась «своего лучшего друга» в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В Киеве были обескуражены, когда он заявил об уходе в отставку, сообщает Politico.

Издание утверждает, что опасения Украины вызваны тем, что в Лондоне могут не сохранить «тесные узы дружбы». Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Джонсона никто не сможет заменить. Он также рассказал о «химии» между Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским, предположив, что такое вряд ли станет возможным с другим лидером Британии.

О создании «реальных рисков» для Украины изданию рассказал один из давних политических союзников Джонсона.

Многие в старой Европе очень радуются этому, — прокомментировал он уход премьера.

Ранее стало известно, что бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил: Борис Джонсон в третий раз приедет в Киев, чтобы получить «выходное пособие». Политик добавил, что в офисе президента Украины уже подготовили «$10 миллионов наличными». По его словам, ради этой суммы стоит «съездить в Киев».