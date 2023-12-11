Премьер Польши назвал главное условие выживания Евросоюза Премьер Польши: Евросоюзу надо отказаться от централизации ради выживания

Европейскому союзу необходимо отказаться от централизации, если он хочет выжить, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе выступления в парламенте. По его словам, которые передает газета Rzeczpospolita, лидеры ЕС должны перестать предпринимать попытки присвоения компетенций.

Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций, — сказал Моравецкий.

Глава польского правительства также подчеркнул, что Варшава не одобрит вмешательство Евросоюза в различные аспекты государственности входящих в его состав государств. Моравецкий уточнил, что речь идет о безопасности, семейном праве, налогах и внешней политике.

В середине ноября Моравецкий подал заявление об отставке вместе со всем кабинетом министров, после чего президент Польши Анджей Дуда сразу назначил его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабмин и заявил, что уверен в способности Моравецкого осуществить задуманные планы. 27 ноября Моравецкий принес присягу премьер-министра Польши.