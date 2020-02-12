https://static.news.ru/photo/a2036854-4e36-11ea-b326-fa163e074e61_660.jpg Матеуш Моравецкий Фото: Radek Pietruszka/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует прибыть в Смоленск в десятую годовщину авиакатастрофы, жертвой которой стал польский президент Лех Качиньский.

По словам главы канцелярии премьера Михала Дворчика, Моравецкий также хочет посетить село Катынь.

Я знаю, что идут приготовления, если речь идёт о канцелярии премьера. Такого рода путешествие требует ряда дипломатических согласований, — отметил он в эфире радиостанции RMF FM.

Дворчик добавил, что встреча премьеров Польши и России в рамках визита не предусмотрена.

Как писал NEWS.ru, 1 февраля госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера заявил о нежелании президента Польши Анджея Дуды посетить траурные мероприятия в память о погибшем польском лидере.

Крушение самолёта Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, произошло 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Тогда погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа.