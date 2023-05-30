Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов на F-16 Премьер Нидерландов Рютте сообщил, что обсудил с Зеленским обучение пилотов на F-16

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency|Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским помощь Киеву, включая обучение украинских пилотов управлению истребителем F-16. Соответствующее сообщение политик опубликовал на своей странице в Twitter.

Я только что разговаривал с Зеленским и повторил, что Нидерланды стремятся поддерживать Украину всеми возможными способами; от усиления систем ПВО до скорейшего начала обучения пилотов F-16, — написал Рютте.

Ранее министр обороны страны Кайса Оллогрен также сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы приступить к обучению украинских пилотов уже этим летом. Она также отметила, что Нидерланды планируют обсудить со странами, располагающими истребителями, их возможную поставку Украине, однако это будет вторым шагом после обучения пилотов.

Бригадный генерал и начальник авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Сергей Голубцов в свою очередь сообщил, что для обеспечения превосходства в воздухе Украине потребуется минимум 3–4 эскадрильи F-16, состоящие из 12–16 самолетов каждая. Он подчеркнул, что Киев получил значительную поддержку от западных союзников, включая радиолокационные станции для обнаружения и противовоздушные ракетные системы.