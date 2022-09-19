Обозреватель газеты Parlamentní listy Михал Малы заявил, что премьер-министр Чехии Петр Фиала втягивает страну в конфликт с Россией из-за Украины. Журналист уличил главу правительства в русофобии и заявил, что тот ввел правило «коллективной вины: кто русский — тот враг». По его словам, политика, которую ведет Прага в настоящее время навязана западными союзниками.
Поставляя оружие на Украину, премьер-министр Чехии Петр Фиала совершенно подло втягивает нашу страну против воли граждан в войну, тем самым ставя их под угрозу. Кроме того, он отстаивает принцип коллективной вины: кто русский — тот враг, — написал Малы.
Чехия выступает за запрет выдачи шенгенских виз гражданам России.
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ранее заявил, что США и НАТО фактически развязали на Украине прокси-войну против России, которая также представляет опасность для Европы. Он обвинил тех, кто считает правильной накачку Киева оружием, в совершении ошибки. Политик выразил уверенность в том, что поставки оружия приведут к ужасным человеческим страданиям и жертвам.
Он призвал европейских лидеров проявить благоразумие и начать процесс по мирному урегулированию как можно скорее. Бывший вице-канцлер также указал на тяжелые последствия от антироссийских санкций для экономики Австрии и призвал их отменить.