Премьер-министр Украины обвинил Кличко в дезинформации

В настоящее время на Украине нет оснований для веерных отключений. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вероятности веерных отключений электроэнергии в столице страны. По словам градоначальника, подобного не происходило уже порядка 20 лет. Слова Кличко Шмыгаль назвал дезинформацией.

Спросите у мэра Кличко, откуда он берёт эту дезинформацию. Оснований для веерных отключений на Украине сегодня нет. Веерных отключений в стране нет, это официальная информация, — сказал премьер министр в эфире телеканала «1+1».

В 2021 году на Украине тарифы на тепло и горячую воду впервые устанавливает не центральная, а региональная власть. В этой связи мэры ряда городов заявили, что рост цен на газ заставит их повысить тарифы.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина по вине своих властей впервые за годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя могла заполнить свои подземные хранилища по минимальной цене. Заплатить за такую бездарность руководства придётся каждому украинцу.