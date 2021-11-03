Тимошенко объяснила газовый кризис на Украине бездарностью властей

Украина по вине своих властей впервые за годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя могла заполнить им свои подземные хранилища по минимальной цене. Заплатить за такую бездарность руководства придётся каждому украинцу, заявила в эфире телеканала «Украина 24» лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко.

Политик отметила , что нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным. Страна имеет подземные хранилища газа, вмещающие 38 миллиардов кубометров голубого топлива, напомнила Тимошенко.

Летом, когда газ дешёвый, — а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, — Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов... И сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене, — подчеркнула политик.

Теперь же всю страну «сделают банкротом» из-за того, что власти не закупили достаточные объёмы газа в выгодный момент.

Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие, — заключила Тимошенко.

Ранее стало известно, что бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о грядущем разорении 90% предприятий страны. Это означает банкротство всего государства, заявил он. Предприятия получают огромные счета за газ, которые им оплатить не под силу. Как следствие, 91% компаний не могут работать дальше и вполне вероятно, что скоро они остановятся.