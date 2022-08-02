Премьер-министр Греции собрался в Киев Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ожидает визита в Киев премьер-министра Греции Мицотакиса

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Кириакос Мицотакис

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью для ERT, что ожидает премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с официальным визитом в Киев. Он пояснил, что главной темой очной встречи станет спецоперация России и поставки Афинами вооружения и военной техники, в частности боевых машин пехоты (БМП). Он также отметил, что Грецию и Украину «связывают многие исторические вопросы».

Конечно, мы ждем, когда к нам приедет премьер-министр Греции. Я думаю, что многие исторические вопросы объединяют наши страны и его визит на Украину вполне естественен, — сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для поддержания хороших отношений с Грецией, однако, по его словам, есть силы, пытающиеся их подорвать. Кроме того, Кулеба призвал иностранные компании, включая греческие, уйти с российского рынка.

Тем временем бывший министр энергетики Греции и экс-лидер левой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис опубликовал предвыборный плакат, на который нанесена фраза «Россия права», а также символ Z. Политик таким образом продвигает свою новую партию. На баннере также отмечается, что настоящими виновниками кризиса на Украине являются США и НАТО.