Лидер европейской страны захотел посетить Киев Il Fatto Quotidiano: премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Киев 21 февраля

Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует 21 февраля отправиться в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает издание Il Fatto Quotidiano. По данным итальянского издания, Мелони перед визитом на Украину посетит Варшаву, где встретится со польским коллегой Матеушем Моравецким.

Il Fatto Quotidiano отмечает, что в Киеве Мелони может объявить о новом пакете военной помощи Украине, однако на данный момент неизвестно, какое оружие передадут итальянские власти.

20 февраля президент США Джо Байден неожиданно посетил Киев. Украинские СМИ и Telegram-каналы распространили видео его приезда.

Впоследствии The New York Times уточнила, что президент США прибыл в Киев на поезде из Польши, покинув Вашингтон без предварительного анонса. По официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Байден в это день должен был еще находиться в столице США.