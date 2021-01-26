Премьер Италии подал в отставку

https://static.news.ru/photo/52e7af74-5fcd-11eb-9193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lapresse / Roberto Monaldo

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально подал в отставку.

Политик провёл встречу с президентом страны Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце, сообщает телеканал RAI. При этом пресс-служба главы государства пока не распространила официального сообщения об этом.

До этого глава кабмина провёл заседание Совета министров, где рассказал о своём решении.

Накануне местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали о планах Конте уйти в отставку. При этом, по данным журналистов, глава государства поручит премьеру продолжать исполнение обязанностей.

Ранее ушедший в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому президент поручил сформировать Совет министров, согласился опять возглавить правительство и представил его новый состав. Церемония принесения присяги нового Совета министров состоялась 6 сентября 2019 года.

Политический кризис в Италии начался 8 августа 2019 года. Тогда вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини заявил премьер-министру Джузеппе Конте о распаде правящей коалиции. На следующий день он уже обозначил необходимость досрочных выборов, а его партия объявила о намерении внести на рассмотрение верхней палаты парламента резолюцию о недоверии премьеру, писал NEWS.ru.