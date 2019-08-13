https://static.news.ru/photo/9dc541e0-bddb-11e9-b367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pierre Berthuel/Le Pictorium/Global Look Press

Председатель правительства Греции Кириакос Мицотакис прервал отпуск и вернулся в Афины из-за охвативших страну пожаров.

Глава кабмина 10 августа уехал в краткосрочный отпуск в Ханью на Крите, а затем собирался посетить Тинос. Однако Мицотакис был вынужден прервать отдых из-за пожаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьера.

Вечером 13 августа председатель правительства посетит единый координационный центр пожарной службы.

Ранее News.ru писал, что пятый, высший уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром объявлен в ряде регионов Греции: Аттике, Центральной Греции, в Коринфии, Арголиде, Аркадии и восточной Лаконии. Четвёртая категория опасности распространяется на остальную часть Пелопоннеса, острова северной и южной частей Эгейского моря, Западную Грецию и Ионические острова.

Число погибших во время природных пожаров в Греции продолжает расти. По последним данным, жертвами стали более 90 человек. Пропавшими без вести числятся ещё 25, причём это лишь те, о которых официально сообщили родственники.

Пожары, которые вспыхнули 23 июля, окружили Афины с севера, запада и востока. Огонь уничтожил более 500 жилых домов, из-за сильного задымления была нарушена работа международного аэропорта, перекрыты автомагистрали, возникли сбои в железнодорожном сообщении.