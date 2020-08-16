Премьер Чехии заявил, что ЕС должен вдохновить белорусов на революцию

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европейский союз должен проявить активность по отношению к событиям в Белоруссии. По его словам, объединение может вдохновить белорусов на «бархатную революцию».
Он считает, что на территории страны не должна повториться ситуация, произошедшая в Чехии в 1968 году (ввод войск стран Варшавского договора, в первую очередь СССР, в Чехословакию, в ходе которого погибло 108 человек, а ранено было больше 500, большинство из которых — мирные жители).
Евросоюз должен действовать. Должен белорусов вдохновить, чтобы они не боялись совершить «бархатную революцию» модели ноября 1989 года, — написал он в Twitter.
Он уверен, что страны Прибалтики и государства — члены Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) могут сыграть в этом процессе значительную роль.
«Бархатная революция» 1989 года — серия мирных протестов в Чехословакии, которая привела к отстранению от власти Коммунистической партии. В результате этих событий никто не погиб.
Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко два раза позвонил президенту РФ Владимиру Путину, каждый раз заручаясь военной поддержкой России.
9 августа 2020 года в Белоруссии начались массовые протесты. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами выборов президента. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.
В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.