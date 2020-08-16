Премьер Чехии заявил, что ЕС должен вдохновить белорусов на революцию

https://static.news.ru/photo/f08512f2-dfe0-11ea-822f-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/AndrejBabis/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европейский союз должен проявить активность по отношению к событиям в Белоруссии. По его словам, объединение может вдохновить белорусов на «бархатную революцию».

Он считает, что на территории страны не должна повториться ситуация, произошедшая в Чехии в 1968 году (ввод войск стран Варшавского договора, в первую очередь СССР, в Чехословакию, в ходе которого погибло 108 человек, а ранено было больше 500, большинство из которых — мирные жители).

Евросоюз должен действовать. Должен белорусов вдохновить, чтобы они не боялись совершить «бархатную революцию» модели ноября 1989 года, — написал он в Twitter.

Он уверен, что страны Прибалтики и государства — члены Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) могут сыграть в этом процессе значительную роль.

V BÄlorusku se nesmÃ­ stÃ¡t to, co u nÃ¡s v roce 1968. EvropskÃ¡ unie musÃ­ bÃ½t akÄnÃ­. MusÃ­ BÄlorusy povzbudit, aby se nebÃ¡li realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Proto se v tom angaÅ¾uju a proto v tom takÃ© V4 s pobaltskÃ½mi zemÄmi musÃ­ hrÃ¡t svoji roli. VÃ­c v hlÃ¡Å¡enÃ­. — Andrej BabiÅ¡ (@AndrejBabis) August 16, 2020

«Бархатная революция» 1989 года — серия мирных протестов в Чехословакии, которая привела к отстранению от власти Коммунистической партии. В результате этих событий никто не погиб.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко два раза позвонил президенту РФ Владимиру Путину, каждый раз заручаясь военной поддержкой России.

9 августа 2020 года в Белоруссии начались массовые протесты. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами выборов президента. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.