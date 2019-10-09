https://static.news.ru/photo/b67776e8-ea92-11e9-8c16-fa163e074e61_660.jpg Владислав Дейнего Фото: council.gov.ru

Разведение сил у населённого пункта Золотое в Донбассе сорвано по вине украинской стороны. Об этом заявил представитель самопровозглашённой Луганской народной республики на Минских переговорах Владислав Дейнего.

Он отметил, что ЛНР выполнила свою часть подготовки к разведению сил. В полдень 9 октября была запущена белая ракета, означающая готовность приступить к процедуре. Однако ответной ракеты так и не последовало.

По словам Дейнего, саботировав отвод сил, украинская сторона поставила под угрозу возможный саммит в «нормандском формате», сообщает RNS .

В Киеве, в свою очередь, заявили, что приняли решение перенести разведение сил из-за нарушения режима прекращения огня. Поскольку его соблюдение является одним из основных условий отвода войск, необходимо выждать ещё семь дней тишины.

Ранее News.ru писал, что в Золотое прибыли участники украинских добровольческих организаций. Они заявили, что будут сами защищать населённый пункт после разведения сил, если это не намерен делать Киев.