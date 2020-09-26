Председатель ОБСЕ призвал Азербайджан и Армению вернуться к перемирию

https://static.news.ru/photo/849a0260-00be-11eb-ade1-fa163e074e61_660.jpg Эди Рама Фото: OSCE/Ghada Hazim

Азербайджан и Армения должны немедленно вернуться к соблюдению режима прекращения огня, заявил действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и премьер-министр Албании Эди Рама.

Я призываю всех причастных немедленно вернуться к перемирию, пока количество жертв конфликта не выросло, — приводит слова дипломата официальный сайт международной организации.

Он отметил, что полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по стабилизации ситуации, и подтвердил приверженность тому, что нет альтернатив решению конфликта дипломатическим путём. Рама также выразил соболезнования семьям погибших.

Совет Федерации поддерживает контакты с законодательными органами Азербайджана и Армении и готов подключиться по парламентской линии к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, главное сейчас — не допустить эскалации конфликта. В противном случае неизбежно произойдёт его разрастание с подключением других стран.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Дипломаты поговорили о резком обострении конфликта в Нагорном Карабахе. Глава российского ведомства выразил серьёзную озабоченность ситуацией. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо как можно скорее прекратить огонь, писал NEWS.ru.