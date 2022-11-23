Правозащитница: проверки воздушной тревоги в Латвии лишь пугают население Правозащитница Монтян: проверками воздушной тревоги латвийские власти только пугают население

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/globallookpress.com

В Латвии прошла проверка системы оповещения населения при воздушной тревоге, сообщает «ПолитЭксперт». Правозащитница Татьяна Монтян считает, что латвийские власти таким образом только лишний раз нервируют жителей страны, которые и без того напуганы информацией об угрозе со стороны России и учениями НАТО.

Вздернуть людям нервы — милое дело. <...> Шутки шутками, но как себя при этом должны чувствовать люди, которым постоянно втирают о страшных угрозах, проводя учения НАТО, завозя в страну HIMARS и увеличивая группировку войск? — написала Монтян в соцсети.

Глава Минобороны Латвии Артикс Пабрикс ранее заявил, что Евросоюзу следует сосредоточиться на создании и реализации «плана Маршалла» для Украины. Он также приветствовал решение ЕС о проведении общей тренировочной миссии для украинских военных.

До этого депутат сейма Латвии Алексей Росликов сообщил, что Рига разорвет дипломатические отношения с Москвой, когда такой приказ поступит из Брюсселя. Парламентарий отметил, что нынешними политиками в Латвии руководят из Европы. Он предупредил, что в нынешних обстоятельствах не стоит и ждать, чтобы в ближайшее время была снята хотя бы часть введенных против России санкций. Такое будет возможно, если в этом увидит необходимость Европа.