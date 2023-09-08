«Право вето»: в Турции оценили шансы Армении вступить в НАТО Турецкий дипломат Оймен: шансы Армении вступить в НАТО крайне низки

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Ереван, Армения

Шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки из-за возможного несогласия Анкары и некоторых других стран, заявил РИА Новости бывший представитель Турции в Североатлантическом альянсе Онур Оймен. По его словам, для принятия нового члена в Альянс требуется одобрение всех стран-участниц, а у них есть право вето.

Председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер ранее призвал Ереван присоединиться к Альянсу.

Армении потребуется провести много изменений. На мой взгляд, в нынешних глобальных и региональных условиях такая тема в повестку дня НАТО войти не может, — подчеркнул Оймен.

Комментируя призыв Фелингера, дипломат напомнил о позиции Турции по данному вопросу. Он считает, что не надо даже предполагать, какими окажутся результаты возможного голосования по Армении.

Ранее посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в Министерство иностранных дел РФ в связи с недружественными действиями Еревана. Дипломату передали ноту протеста и сделали «жесткое представление». Причиной вызова оказались оскорбительные высказывания председателя Национального собрания Республики Армения Алена Симоняна в адрес МИД России и его представителя.