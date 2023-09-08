МИД РФ вызвал посла Армении из-за недружественных действий Еревана

Фото: МИД РФ

МИД России

Посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в Министерство иностранных дел РФ в связи с недружественными действиями Еревана, говорится на сайте российского ведомства. Дипломату передали ноту протеста и сделали «жесткое представление».

Передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний председателя Национального собрания Республики Армения Алена Робертовича Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора департамента информации и печати Марии Владимировны Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили обеспокоенность Москвы в связи с задержанием в Армении блогера Мики Бадаляна и журналиста Ашота Геворкяна.

Ранее Захарова заявила о недопустимости разжигания вражды и ненависти между Россией и Арменией. По ее словам, страны должны направить все усилия на укрепление сотрудничества. Руководство РФ проявляет постоянную и искреннюю заинтересованность в судьбе государства, добавил она.

Задержание Геворкяна и Бадаляна Захарова назвала очевидной провокацией. По ее словам, за ней стоят силы, которые не заинтересованы в сближении двух стран. Их цель — посеять ненависть, страх и недоверие, подчеркнула дипломат.