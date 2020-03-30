Парламент Венгрии получил дополнительными полномочиями для борьбы с распространением коронавируса.
Сегодня кабмин одобрил соответствующий законопроект. Правительство премьер-министра страны Виктора Орбана выступило инициатором данных поправок. Однако оппозиция раскритиковала эти полномочия.
По данным Reuters, Орбан ранее попросил продлить режим ЧП в стране, чтобы власти могли принимать необходимые меры для сдерживания COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в ФРГ клиника города Вольфсбург перестала принимать пациентов с коронавирусом из-за заражения инфекцией большого числа работников.
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