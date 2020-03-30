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В рамках помощи в борьбе с коронавирусом российские военные провели полную санитарную обработку в 11 итальянских лечебных учреждениях.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 30 марта к восьми уже обработанным ранее пансионатам добавились ещё три — в городах Клузоне, Чени и Вертола. Дезинфекция проводилась силами...