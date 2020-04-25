Правительство Франции представит антикризисный план 28 апреля

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Французский премьер-министр Эдуард Филипп 28 апреля представит в нижней палате парламента план вывода страны из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

По информации ТАСС, план составили из 17 приоритетных направлений, включающий возобновление работы школ, открытие приостановивших деятельность предприятий и защиту от коронавируса французов, которые сильнее других подвержены эпидемии.

Особое внимание будет уделено такому острому вопросу, как снабжение населения дезинфицирующим гелем и защитными масками. Власти уже объявили, что <...> для рядовых граждан будет разработана и выпущена специальная упрощенная модель маски, которую можно будет стирать и многократно использовать, — отметили в издании.

Французские власти ещё не решили, ослабить карантин по всей стране или только в отдельных регионах. В стране осталось около 93 тысяч пациентов с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, число жертв глобальной пандемии коронавирусной инфекции 25 апреля превысило 200 тысяч человек. Вирусом заразились более 2,8 миллиона человек в большинстве стран. Мировая экономика впала в рецессию после закрытия границ, введения странами внутренних ограничений для бизнеса и обвала нефтяных цен.