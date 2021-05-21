Пранкеры поговорили с Зеленским от лица Кличко

https://static.news.ru/photo/72b4200e-ba2b-11eb-8012-96000091f725_660.jpg Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) Фото: vk.com/theprankvideo

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от лица мэра Киева Виталия Кличко позвонили ночью президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросили якобы принять заявление об увольнении. Запись разговора обнародована на YouTube.

От лица Кличко с украинским лидером говорил Лексус. Звонок прозвучал в половине первого ночи. Пранкер от лица мэра сказал, что хочет покинуть пост, так как не в силах больше терпеть унижения со стороны президента.

Хочу, чтоб вы меня поняли. Я устал терпеть это. Давление ваше. Вы меня публично пытаетесь унижать всячески, — сказал Лексус.

Зеленский ответил, что эти обвинения стали для него сюрпризом и предложил продолжить разговор об увольнении на следующий день.

Ранее Вован и Лексус связались с комитетами по иностранным делам парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, а также с британским политиком Томом Тугендхатом. Они представились главой сети штабов Алексея Навального Леонидом Волковым и впервые использовали дипфейки.

Позже Волков написал, что журналисты стали жертвой пранкеров, и прислал им ссылку на сообщение, где указано, что Вован и Лексус общаются от его лица с европейскими структурами. В ответ на это телеканал удалил интервью и извинился.