Пожар охватил один из самых крупных продуктовых рынков в мире Пожар произошел на старейшем рынке Парижа Рюнжи

Фото: Hans-Werner Rodrian/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Рынок Рюнжи, Франция

В пригороде Парижа загорелся один из самых крупных продуктовых рынков мира Рюнжи, сообщается в Twitter местной пожарной службы. Предположительно, огонь вспыхнул в складском помещении, где хранились овощи и фрукты. Информации о пострадавших пока не поступало, спасатели продолжают бороться со стихией.

Сильный пожар вспыхнул на складе в районе коммуны Шевильи-Ларю. Пожарные Парижа прибыли на место происшествия. Столб дыма виден из центра Парижа, — говорится в сообщении.

Площадь рынка Рюнжи составляет 232 гектара. Он считается вторым по величине оптовым продовольственным рынком в мире, на котором работают 13 тысяч человек. Рюнжи был заложен в 1969 году архитекторами Анри Кольбоком и Лебре. Он имеет свой собственный железнодорожный вокзал, автовокзал, многочисленные рыночные залы, холодильные склады, офисы и гостиницы.

В феврале пожар вспыхнул на фабрике по производству денежных банкнот, принадлежащей Банку Франции. Сотрудники экстренных служб боролись с огнём на протяжении более 10 часов. В результате инцидента пострадали четыре человека — они были госпитализированы с интоксикацией дымом.