«Постыдитесь!»: Мерца раскритиковали в бундестаге из-за слов о России Евродепутат Дрезе пристыдил Мерца из-за его слов о России и Украине

Евродепутат от партии «Альтернатива для Германии» Зигберт Дрезе в социальной сети X подверг резкой критике обращение канцлера Фридриха Мерца к России. Политик осудил финансирование Киева, заявив, что Украина проигрывает противостояние и не является членом ЕС или НАТО. До этого глава немецкого правительства заявил о «сигнале Москве» о помощи Киеву в области противовоздушной обороны.

Ваша Украина проигрывает войну по вполне объективным причинам. И вы, господин канцлер, тратите на эту насквозь коррумпированную страну деньги налогоплательщиков, наших соотечественников, как будто завтра не наступит. Ваша Украина не является страной ни НАТО, ни ЕС. <...> Постыдитесь! — говорится в публикации.

Ранее член финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил обращение германского канцлера к российскому лидеру Владимиру Путину. В своем высказывании Мерц утверждал, что Европа «не даст себя запугать и станет противодействовать». Мема охарактеризовал главу правительства ФРГ как «очередного психопата».

Кроме того, бывший канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике Мерца за его двусмысленные высказывания о миграционной проблеме. Она заявила, что события 2015–2016 годов неверно характеризовать как миграционный приток.